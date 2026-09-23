Francia, tutti gli impegni di Maignan e Rabiot in questa sosta

Francia, tutti gli impegni di Maignan e Rabiot in questa sostaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:24News
di Francesco Finulli
Il calendario completo degli impegni della Francia in questa sosta: ecco quando giocheranno Mike Maignan e Adrien Rabiot

Per la Francia siamo all'inizio di una nuova era. Dopo 12 anni è cambiato il CT a Clairefontaine con Didier Deschamps che ha lasciato il posto al suo ex compagno Zinedine Zidane. L'avventura dell'ex fuoriclasse e allenatore del Real Madrid comincerà la sera di venerdì 25 settembre quando la nazionale francese affronterà la Turchia fuori casa alle ore 20.45, per la gara di esordio di Nations League. Successivamente seguiranno altri tre impegni tra cui uno, a Parigi, contro l'Italia.

FRANCIA, TUTTI GLI IMPEGNI DI MAIGNAN E RABIOT

Il calendario completo degli impegni di Mike Maignan e Adrien Rabiot nella sosta delle Nazionali con la Francia:

Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20.45, Kocaeli - UEFA Nations League

Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League

Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League