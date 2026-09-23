Francia, tutti gli impegni di Maignan e Rabiot in questa sosta
Per la Francia siamo all'inizio di una nuova era. Dopo 12 anni è cambiato il CT a Clairefontaine con Didier Deschamps che ha lasciato il posto al suo ex compagno Zinedine Zidane. L'avventura dell'ex fuoriclasse e allenatore del Real Madrid comincerà la sera di venerdì 25 settembre quando la nazionale francese affronterà la Turchia fuori casa alle ore 20.45, per la gara di esordio di Nations League. Successivamente seguiranno altri tre impegni tra cui uno, a Parigi, contro l'Italia.
FRANCIA, TUTTI GLI IMPEGNI DI MAIGNAN E RABIOT
Il calendario completo degli impegni di Mike Maignan e Adrien Rabiot nella sosta delle Nazionali con la Francia:
Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20.45, Kocaeli - UEFA Nations League
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
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