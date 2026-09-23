Pellegatti entusiasta: “I gol con il Lecce bellissimi, il secondo di Guardioliana memoria”
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Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube ha parlato della prestazione della squadra contro il Lecce e dei tre gol segnati dai rossoneri.
Nell'ultima puntata dell'appuntamento settimanale di Incudine o Martello, rubrica che va in onda sul canale YouTube di Pellegatti, queest'ultimo ha parlato della prestazione della squadra contro il Lecce e dei tre gol segnati dal Milan. Queste le sue parole.
“Personalmente a me son piaciuti i tre gol perché sono tre gol splendidi. Il primo l'hanno paragonato un pochino a Baggio in una partita alla Juventus. Ha fatto un grande stop e ha tirato in porta, un gol che ha sorpreso. Molto bella l'azione del secondo gol con 16 tocchi per arrivare alla finalizzazione di Rabiot. 16 tocchi di Guardioliana memoria. E poi molto bello, arrembante, l'azione trascinante del nostro caro Diego Moreira”.
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