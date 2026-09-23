MN - Cattaneo sottolinea: "Bravo Amorim a capire l'errore di Manchester, il Milan ha bisogno di giocare nella trequarti offensiva"

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Marco Cattaneo, collega di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su vari temi riguardo queste prime sei partite dei rossoneri.

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Marco Cattaneo, noto giornalista di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha rilasciato un'intervista nella quale ha trattato diversi temi, dal gioco espresso dal Milan di Amorim in queste prime sei partite agli obiettivi che la squadra potrà raggiungere a fine stagione. Di seguito un estratto delle sue parole.

Nella partita contro il Lecce abbiamo visto una variazione tattica, un 4-4-2 in fase di costruzione, con Pulisic molto vicino a Gonçalo Ramos e con Modric che ha giocato molto meglio rispetto alla partita contro la Lazio. Credi che possa essere la chiave giusta questa?

"Diciamo che Amorim è stato molto onesto, ma lo è sempre stato quando parla, nel dire che vuole evitare l'errore di Manchester quando si era incaponito su determinate scelte quando non aveva i giocatori ideali per fare quel gioco. Diciamo che in fase di costruzione, di possesso, Gila si allargava e faceva quasi il terzino destro. Sono piccoli accorgimenti, io credo che la prestazione di Modric non dipenda dalle novità tattiche di quel Milan. Penso che i rossoneri abbiano fatto un buon secondo tempo, coraggioso soprattutto, ha bisogno di avvicinarsi sempre di più alla porta avversaria ed è una squadra che lo può fare anche con il possesso nella trequarti e questo è anche il modo per valorizzare di più Gonçalo Ramos. Visto che è uno che la porta la vede, ha bisogno di toccare più palloni quando si avvicina alla porta avversaria"