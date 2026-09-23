De Laurentiis: "Ho invitato Cardinale a cena, mi ha fatto un discorso che avrei dovuto prenderlo e buttarlo fuori. Mi ha detto cose che non stavano né in cielo né in terra"

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha raccontato cosa si sono detti lui e Gerry Cardinale tre anni fa durante una cena