Il disappunto di Graziani: "Il Var è morto. Ringraziamo Orsato"

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Tutto il disappunto di Ciccio Graziani per come non sta venendo utilizzato il Var in questo inizio di stagione

Nell'ultimo turno di campionato c'è stata tantissima polemica da parte del Torino che ha reclamato un calcio di rigore nella partita contro il Bologna. Non c'è stata revisione al Var, una decisione che segue il filo rosso di basso interventismo al monitor di questo inizio stagione secondo le nuove linee guida volute dal nuovo designatore Daniele Orsato. Non è convinto in merito l'ex calciatore e opinionista Ciccio Graziani che, intervistato da Tuttosport, ha condiviso tutto il suo disappunto.

IL VAR È MORTO, RINGRAZIAMO ORSATO

Ciccio Graziani sul non fischiare il rigore al Torino contro il Bologna nell'ultima giornata di campionato: "Vergognoso: davvero una vergogna non dare un rigore così, allora a questo punto il Var è morto. Ringraziamo Orsato: ci abbiamo messo una vita ad inserire la tecnologia, è arrivato lui e l’ha distrutta. Siamo passati da chiamarlo 70 volte a partita a non chiamarlo di più. E non diciamo che così si gioca di più, sono due o tre minuti. Questa è una linea che non è di Orsato, è una linea di Uefa e Fifa"