MN - Cattaneo non ha dubbi su Ramos: "In costruzione è eccezionale, fa segnare tanto i compagni. I trequartisti devono aiutarlo di più"

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Marco Cattaneo, collega di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su vari temi riguardo queste prime sei partite dei rossoneri.

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Marco Cattaneo, noto giornalista di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha rilasciato un'intervista nella quale ha trattato diversi temi, dal gioco espresso dal Milan di Amorim in queste prime sei partite agli obiettivi che la squadra potrà raggiungere a fine stagione. Di seguito un estratto delle sue parole.

A proposito di Gonçalo Ramos, il Milan dunque non si deve preoccupare che fino ad ora il portoghese abbia trovato solo 1 gol in sei partite

"No, secondo me deve preoccupare i trequartisti, quelli che giocano più vicino a Gonçalo Ramos di metterlo nelle condizioni di calciare oltre che di partecipare al gioco, perché in fase di costruzione per me è un giocatore eccezionale, il classico 9 che ha i piedi da 10, ad esempio quello che fa nel 2-0 al Lecce è qualcosa di non banale. Al momento credo che la coppia ideale di trequartisti sia Pulisic e Cisse, ma il Milan ne ha altri. Hutchinson, Saelemaekers può giocare in quel ruolo, ecco vedo più loro, giocatori di estro, fantasia, più di un Rabiot e soprattutto più di Loftus-Cheek per valorizzare Ramos, che magari non sarà l'attaccante da 25 gol, ma fossero anche 15 al Milan andrebbe bene perché oltre quelli ce ne sarebbero tanti altri che ne fa segnare ai compagni"