MN - Cattaneo convinto: "Il Milan ha una rosa completa, d'ora in poi vedremo di più Camarda che ha bisogno di giocare"

vedi letture

Marco Cattaneo, collega di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su vari temi riguardo queste prime sei partite dei rossoneri.

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Marco Cattaneo, noto giornalista di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha rilasciato un'intervista nella quale ha trattato diversi temi, dal gioco espresso dal Milan di Amorim in queste prime sei partite agli obiettivi che la squadra potrà raggiungere a fine stagione. Di seguito un estratto delle sue parole.

Dopo la sosta il Milan giocherà 9 partite in 29 giorni, 1 ogni 3 giorni per un mese, può essere un problema questo vista la rosa forse un po' corta?

"Secondo me non sarà un problema, il Milan per ogni ruolo ha un doppione, anche se ci sono giocatori insostituibili, penso a Gila su tutti. Di Camarda mi aspettavo un maggior utilizzo nella partita col Lecce ad esempio, credevo potesse entrare qualche minuto prima, così come Comotto. Ovviamente hanno giocato 5 partite in campionato ed 1 in Europa League fin qui, quindi è presto per i bilanci e le rotazioni si vedranno maggiormente quando ci saranno più partite, però mi è piaciuto Amorim quando ha parlato di Camarda, di Comotto, dei giovani, della possibilità di impiegarli. Finora non abbiamo visto nulla però quel periodo lì può essere ideale per vederli di più in campo, soprattutto Camarda che per la sua condizione psicologica, della fiducia, ne ha più bisogno"