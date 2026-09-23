Valentini sul Milan: "Non ha fatto una grande campagna acquisti"
Il dirigente Antonello Valentini è intervenuto in diretta alla radio di Tuttomercatoweb.com e ha commentato così l'inizio del campionato di Serie A: "La squadra che più mi ha divertito finora è la Roma, perché fa pressing, corre e non rinuncia mai a fare la partita. Dopodiché l'Inter rimane la squadra da battere e deve superare questo complesso delle false partenze, dato che in vari casi ha rimontato dopo essere andata sotto nel punteggio.
La Juventus sta facendo i conti con tanti infortuni, fra cui addirittura il secondo portiere. Spalletti però l'anno scorso è stato bravo a gestire e quest'anno sta mettendo in campo le sue idee. Anche di Kolo Muani si è finalmente visto qualche sprazzo all'altezza.
Chi ha più problemi invece è il Milan, che non ha fatto una grande campagna acquisti, e il Napoli. Non mi aspettavo che Allegri potesse accettare di guidare questo organico, che ormai sembra vecchiotto di testa e nel modo di giocare. Infine bisogna sottolineare la partenza della Lazio del mio amico Gattuso. Sa tenere bene i piedi per terra e lo ha dimostrato. Cagliari e Frosinone poi sono realtà in crescita, che con l'organizzazione e l'accortezza stanno facendo benissimo".
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