Diddi spiega: “Goncalo Ramos non tira in porta perché Amorim gli chiede un certo tipo di lavoro”
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Luca Diddi analizza e commenta le variazioni tattiche messe in atto dal Milan nella partita contro il Lecce.
Durante l'ultimo video YouTube sul canale di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato e commentato le variazioni tattiche messe in atto dal Milan contro il Lecce. Di seguito un estratto delle sue parole.
"Gonçalo Ramos non tira, non tira. E allora la domanda non è questa quella corretta, ma cosa fa il Milan per far tirare Gonçalo Ramos? È questo, secondo me il problema e il problema di Amorim è cercare di attivare l'attaccante perché gli viene chiesto un lavoro diverso, quindi di venire a giocare, di unire, di portar fuori il difensore perché la profondità deve essere attaccata dagli esterni e dai trequartisti".
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