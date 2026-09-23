News Krosche-Milan: arrivano conferme. Cardinale spinge per un management di livello mondiale

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Gerry Cardinale punta a un'organizzazione sportiva di livello mondiale per il Milan: confermata la pista che porta a Markus Krosche

La pista Markus Krosche prossimo direttore sportivo del Milan non è ancora da accantonare, anzi. Oggi la conferma del collega e giornalista Matteo Moretto di quanto scritto da Pietro Mazzara nell'editoriale di MilanNews.it dello scorso lunedì 21 settembre. Moretto sul suo profilo X ha riferito che effettivamente il profilo del dirigente tedesco, attualmente ancora direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, è una via ancora assolutamente praticabile per il Milan.

Contestualmente Moretto aggiunge che il proprietario rossonero Gerry Cardinale è al lavoro per migliorare la struttura dirigenziale del club dopo che, nel corso dell'estate, i piani non sono andati proprio come aveva pensato: prima è saltato Rangnick e poi lo stesso Krosche che, però, potrebbe tornare in voga. Secondo quanto viene scritto, il manager americano ha intenzione di allestire un managemente di livello mondiale per il Milan: in tal senso è al lavoro con il suo team di lavoro, operativo a Casa Milan.