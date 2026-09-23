Gol segnati e gol subiti: dopo cinque giornate il Milan è messo bene
Alla fine della fiera non si può dire che l'avvio in campionato del nuovo Milan di Ruben Amorim sia stato negativo. Anzi, numeri alla mano i risultati del tecnico portoghese sono sicuramente degni di nota. A partire dalla classifica. Sì, perché dopo cinque giornate il Milan si ritrova con 11 punti e con sole due lunghezze di distacco dal trio di testa che è formato dall'Inter, dalla Roma e dalla Lazio. Tre vittorie e due pareggi, ancora nessuna sconfitta in Serie A: un inizio sicuramente incoraggiante sotto questo profilo e considerando che i margini di miglioramento sono ancora molto ampi, sia tatticamente che qualitativamente.
Ma la classifica non è l'unico aspetto positivo di queste prime cinque gare di campionato. Ci sono altri aspetti degni di nota. Per esempio segnalare che il Milan è il terzo miglior attacco con 10 reti: meglio hanno fatto solamente l'Inter (15) e la Roma (14). I marcatori rossoneri: 3 gol per Moreira, 2 gol per Cisse e Rabiot, 1 gol per Ramos e Pulisic e un autogol. Anche a livello difensivo le cose vanno abbastanza bene: solamente 4 gol incassati, i quarti migliori del campionato. Hanno fatto meglio: Cagliari (2), Lazio e Roma (3).
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