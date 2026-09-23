Clamoroso Udinese, pronto il colpo David Alaba! L'indizio sui canali social

vedi letture

Colpo a sorpresa dell'Udinese: accordo raggiunto con David Alaba. C'è già l'indizio sui social!

Incredibile guizzo di calciomercato dell'Udinese. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il club friulano avrebbe chiuso il colpo David Alaba, ex calciatore del Real Madrid, capitano del'Austria agli ultimi Mondiali, che era svincolato dalla fine della scorsa stagione. Il calciatore, che vanta anche una lunga esperienza in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco e che è stato uno dei giocatori più significativi della sua generazione, ha raggiunto l'accordo con l'Udinese come riportato da Fabrizio Romano.

E non si può nemmeno parlare di indiscrezioni, perchè l'Udinese ha lanciato già anche l'indizio social. Sui propri canali, il club bianconero ha pubblicato la foto di una sedia pieghevole appoggiata su un campo da calcio. Un simbolo molto potente, dal momento che quel tipo di sedia era diventata identificativa di Alaba dopo la sua celebre esultanza per il gol della rimonta sul PSG ai quarti di Champions del 2022. Si attende a breve il comunicato e l'annuncio ufficiale.