Milan alla sosta: il 2 ottobre amichevole con una squadra di Serie B

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Il Milan non starà fermo per tutta la sosta con chi è rimasto a Milanello: venerdì 2 ottobre in programma un'amichevole con una squadra di B

Il Milan così come tutte le altre squadre, in particolare quelle che concedono diversi giocatori alle rispettive Nazionali, deve fare i conti con una sosta più lunga del normale. Quest'anno la prima pausa durerà il doppio e quindi il tempo dovrà essere impiegato in maniera diversa, per fare in modo che chi rimane ad allenarsi con il club non vada fuori giri ma allo stesso tempo non si affatichi inutilmente. Per questo la programmazione è molto importante per il MIlan e per questo è stata fissata un'amichevole il 2 ottobre contro una squadra di B.

MILAN, AMICHEVOLE IL 2 OTTOBRE

Per cercare di mantenere un programma equilibrato, il Milan ha deciso di concedere otto giorni di riposo ai giocatori rimasti a Milanello: gli allenamenti, con chi c'è, riprenderanno il prossimo 29 settembre. Per non far perdere troppo smalto e per non tenere troppo fermi i calciatori non impegnati con le Nazionali, il Milan ha organizzato un'amichevole il 2 ottobre a Milanello contro il Padova, squadra di Serie B. Una gara che si disputerà alle ore 11.30 a porte chiuse e che coinvolgerà logicamente diversi elementi di Milan Futuro e della Primavera, viste le assenze.