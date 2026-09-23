Serie A, da dove ripartirà il campionato? Tutte le info sulla 6^ giornata
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Tutte le info sulla sesta giornata di Serie A, con orari, date e dove vedere i singoli match.
Di seguito tutte le info sulla sesta giornata di Serie A, che tornerà il weekend del 10 ottobre.
SESTA GIORNATA SERIE A: IL PROGRAMMA COMPLETO
Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre ore 15:00 (DAZN)
Inter-Parma sabato 10 ottobre ore 18:00 (DAZN)
Napoli-Frosinone sabato 10 ottobre ore 20:45( DAZN e Sky)
Como-Roma domenica 11 ottobre ore 12.30 (DAZN)
Lazio-Monza domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN)
Lecce-Bologna domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN)
Sassuolo-Milan domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN e Sky)
Cagliari-Juventus domenica 11 ottobre ore 20:45 (DAZN)
Atalanta-Venezia lunedi 12 ottobre 18:30 (DAZN)
Torino-Udinese lunedi 12 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky)
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