Nazionali, molti i giocatori del Milan convocati: tutti gli impegni dei rossoneri

Nazionali, molti i giocatori del Milan convocati: tutti gli impegni dei rossoneriMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Ecco nel dettaglio tutte le partite dei giocatori del Milan con le rispettive nazionali durante questa sosta

Il sito ufficiale del Milan riporta tutti gli impegni dei giocatori rossoneri convocati in nazionale: 

"Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)

Italia-Belgio, venerdì 25 settembre ore 20.45, Roma - UEFA Nations League

Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League

Belgio-Turchia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Liegi - UEFA Nations League

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20.45, Kocaeli - UEFA Nations League

Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League

Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Luka Modrić (Croazia)

Cechia-Croazia, sabato 26 settembre ore 20.45, Praga - UEFA Nations League

Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League

Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League

Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League

Gonçalo Ramos (Portogallo)

Portogallo-Galles, giovedì 24 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League

Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League

Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League

Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League

Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Grecia, giovedì 24 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League

Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League

Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League

Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League

Ardon Jashari (Svizzera)

Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26 settembre ore 20.45, Skopje - UEFA Nations League

Scozia-Svizzera, martedì 29 settembre ore 20.45, Glasgow - UEFA Nations League

Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League

Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 6 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria-Madagascar, venerdì 25 settembre ore 18.00, Uyo - AFCON Qualifiers

Guinea-Nigeria, martedì 29 settembre ore 18.00, Guinea Bissau - AFCON Qualifiers

Russia-Nigeria, martedì 6 ottobre, Nizhny Novgorod - Amichevole

Yunus Musah (Stati Uniti)

Stati Uniti-Perù, sabato 26 settembre ore 20.45, Orlando - Amichevole

Stati Uniti-Cile, mercoledì 30 settembre ore 02.00 (ora italiana), Saint Louis - Amichevole

Stati Uniti-Messico, domenica 4 ottobre ore 04.00 (ora italiana), Glendale - Amichevole

Stati Uniti-Canada, mercoledì 7 ottobre ore 02.00 (ora italiana), Saint Paul - Amichevole

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Corea del Sud-Ecuador, giovedì 24 settembre ore 13.00, Suwon - Amichevole

Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)

Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre ore 08.30, Yokohama (Giappone) - Amichevole (Kirin Cup)

Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)

Armenia-Italia, giovedì 1 ottobre ore 18.30, Yerevan - Qualificazioni Europeo Under 21

Italia-Polonia, lunedì 5 ottobre ore 18.15, Pescara - Qualificazioni Europeo Under 21

Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)

Bulgaria-Portogallo, venerdì 25 settembre ore 18.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21

Cechia-Bulgaria, mercoledì 30 settembre ore 19.00, Hradec Králové - Qualificazioni Europeo Under 21

Bulgaria-Scozia, martedì 6 ottobre ore 19.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21