Nazionali, molti i giocatori del Milan convocati: tutti gli impegni dei rossoneri
Il sito ufficiale del Milan riporta tutti gli impegni dei giocatori rossoneri convocati in nazionale:
"Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)
Italia-Belgio, venerdì 25 settembre ore 20.45, Roma - UEFA Nations League
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Belgio-Turchia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Liegi - UEFA Nations League
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20.45, Kocaeli - UEFA Nations League
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Luka Modrić (Croazia)
Cechia-Croazia, sabato 26 settembre ore 20.45, Praga - UEFA Nations League
Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League
Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League
Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League
Gonçalo Ramos (Portogallo)
Portogallo-Galles, giovedì 24 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League
Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League
Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League
Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League
Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Grecia, giovedì 24 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League
Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League
Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League
Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League
Ardon Jashari (Svizzera)
Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26 settembre ore 20.45, Skopje - UEFA Nations League
Scozia-Svizzera, martedì 29 settembre ore 20.45, Glasgow - UEFA Nations League
Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League
Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 6 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League
Samuel Chukwueze (Nigeria)
Nigeria-Madagascar, venerdì 25 settembre ore 18.00, Uyo - AFCON Qualifiers
Guinea-Nigeria, martedì 29 settembre ore 18.00, Guinea Bissau - AFCON Qualifiers
Russia-Nigeria, martedì 6 ottobre, Nizhny Novgorod - Amichevole
Yunus Musah (Stati Uniti)
Stati Uniti-Perù, sabato 26 settembre ore 20.45, Orlando - Amichevole
Stati Uniti-Cile, mercoledì 30 settembre ore 02.00 (ora italiana), Saint Louis - Amichevole
Stati Uniti-Messico, domenica 4 ottobre ore 04.00 (ora italiana), Glendale - Amichevole
Stati Uniti-Canada, mercoledì 7 ottobre ore 02.00 (ora italiana), Saint Paul - Amichevole
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Corea del Sud-Ecuador, giovedì 24 settembre ore 13.00, Suwon - Amichevole
Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)
Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre ore 08.30, Yokohama (Giappone) - Amichevole (Kirin Cup)
Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)
Armenia-Italia, giovedì 1 ottobre ore 18.30, Yerevan - Qualificazioni Europeo Under 21
Italia-Polonia, lunedì 5 ottobre ore 18.15, Pescara - Qualificazioni Europeo Under 21
Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)
Bulgaria-Portogallo, venerdì 25 settembre ore 18.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21
Cechia-Bulgaria, mercoledì 30 settembre ore 19.00, Hradec Králové - Qualificazioni Europeo Under 21
Bulgaria-Scozia, martedì 6 ottobre ore 19.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21
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