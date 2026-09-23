Milan-Bologna, prosegue la vendita dei tagliandi: tutte le info utili
MilanNews.it
Tutte le informazioni utili sulla vendita dei tagliandi per la partita Milan-Bologna.
Di seguito tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la partita Milan-Bologna, in programma mercoledi 28 ottobre.
I prezzi possono subire variazioni durante le fasi di vendita.
FASI DI VENDITA
Fase abbonati
Da martedì 15 settembre ore 15:00 a giovedì 17 settembre ore 23:59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.
Fase Milan Club
Da mercoledì 16 settembre ore 15:00 fino a giovedì 17 settembre ore 23:59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice “Tessera Socio Milan Club” potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di “Tessera Socio Milan Club”.
Fase di vendita libera
Dalle 15:00 di venerdì 18 settembre fino ad esaurimento posti.
Promo friends
Promo Friends attiva già dalla fase abbonati con la seguente modalità:
I biglietti con Promo Friends possono essere acquistati insieme ad un biglietto intero in rapporto 1:1 (es. 1 intero + 1 ridotto; 2 interi + 2 ridotti).
INFO DI VENDITA
Il cambio nominativo è consentito una sola volta.
Le informazioni sul settore ospiti verranno comunicate a breve.
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