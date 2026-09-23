Serie A, la classifica aggiornata: tre squadre in vetta, il Milan resta in scia

Serie A, la classifica aggiornata: tre squadre in vetta, il Milan resta in sciaMilanNews.it
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Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
La classifica aggiornata di Serie A dopo le prime cinque giornate di campionato.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A al termine della quinta giornata di campionato.

SERIE A: LA CLASSIFICA ALLA 5^ GIORNATA 

1. Roma 13 (5)
2. Inter 13 (5)
3. Lazio 13 (5)
4. Cagliari 12 (4)
5. Milan 11 (5)
6. Frosinone 10 (5)
7. Juventus 10 (5)
8. Como 10 (5)
9. Napoli 7 (5)
10. Sassuolo 7 (5)
11. Lecce 6 (5)
12. Atalanta 6 (5)
13. Udinese 4 (5)
14. Torino 4 (5)
15. Parma 4 (5)
16. Monza 4 (5)
17. Fiorentina 4 (5)
18. Bologna 2 (5)
19. Genoa 1 (5)
20. Venezia 0 (5)