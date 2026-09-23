Brasile, riforma per favorire il talento di casa: inserito il limite di stranieri nelle rose

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In Brasile è stato inserito il limite di stranieri nelle rose dei club di prima e seconda divisione ed inoltre, nella lista dei giocatori, 20/50 dovranno avere massimo 23 anni.

Una, anzi due importantissime novità regolamentari sono in arrivo dalla Federazione Brasiliana. Ieri infatti, a Rio de Janeiro, si è tenuta una votazione tra i club di prima e seconda divisione con la quale hanno deciso che verrà ridotto il numero di giocatori stranieri autorizzati per ogni partita. Dal 2027 si passa dal massimo di 9 a 8 ma entro il 2030 il numero scenderà a un massimo di 5. Lo slittamento fino al 2030 della soglia finale è un modo per venire incontro ai club che già hanno sottoscritto dei contratti per i prossimi ani.

Tra i Club votanti ne sono rimasti scontenti solo due, il Flemengo e il Bahia, anche per modificare le liste dei giocatori che si possono iscrivere: sui 50 giocatori iscrivibili in lista, almeno 20 dovranno avere 23 anni o meno. Inoltre, questa soglia minima di giovani aumenterà progressivamente: entro il 2030 dovranno essere almeno 25 (sempre su un totale di 50) i giocatori Under 23 iscritti in lista.