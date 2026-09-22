Di Canio: "Amorim non guarda in faccia a nessuno, per lui conta l'idea. Anche se col Lecce è stato più elastico"

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Di Canio commenta il modo di fare di Amorim quando c'è da preparare il piano partita

La bella vittoria del Milan contro il Lecce, un netto 3-0 a San Siro, ha fatto vedere anche un Luka Modric finalmente al centro del gioco e pienamente a suo agio nello schieramento inedito proposto da Amorim. L'allenatore rossonero, ancora una volta, ha fatto scelte senza guardare in faccia a nessuno. Paolo Di Canio, nel suo intervento a Sky Calcio Club dopo la partita, ha commentato così le idee del portoghese:

"Modric, contro una squadra che non ha dato battaglia, fa uscire fuori il suo talento. Se devi trovare un po’ di certezze questi giocatori sono fondamentali, in attesa di entrare in testa in questo gruppo. Lui comunque non guarda in faccia a nessuno: vedete Moreira. Doppietta contro la Lazio, poi non gioca né col Benfica e né oggi. E il Milan l’ha pagato 50 milioni… Perché per lui è più importante l’idea, anche se oggi è stato più elastico”.