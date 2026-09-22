Tifosi Juve non rispettano il minuto di silenzio per Mazzola, Juve multata per 10mila euro: la nota del Giudice Sportivo
Domenica pomeriggio, prima di Juventus-Atalanta, nel minuto di silenzio stabilito su tutti i campi di Serie A per la scomparsa di Sandro Mazzola, alcuni tifosi della curva juventina si sono girati di spalle durante il minuto di raccoglimento e hanno intonato nel mentre cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli. Di seguito la nota del Giudice Sportivo in merito alla sanzione inflitta alla società bianconera.
"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".
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