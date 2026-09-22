Pasotto: "Via tra gli stracci, accuse e in totale rottura: ora Amorim è un rimpianto a Manchester"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ruben Amorim, allenatore del Milan ed ex United.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ruben Amorim, allenatore del Milan: "Il calcio a volte è bizzarro. Può anche capitare che un allenatore esonerato bruscamente, tra gli stracci che volavano, tra accuse e rivendicazioni, in totale rottura con tutto l'ambiente, qualche mese dopo venga rimpianto. Sta succedendo a Ruben Amorim e stiamo parlando di Manchester. Ovviamente non della dirigenza, ma dei tifosi. O quanto meno di una parte di essi. Lo United arranca, annaspa, boccheggia a quota cinque punti in altrettante partite e la gente dei Diavoli Rossi inizia a rimpiangere Ruben. Il tre a zero del Milan sul Lecce è stato il detonatore della nostalgia, ma più di un affezionato si era sbilanciato già dopo il quattro a due che Amorim aveva rifilato a Carrick nell'amichevole di Ferragosto. Il Manchester peraltro pare un fattore destinato a comparire spesso nei ragionamenti che coinvolgono Amorim. Perché certo, quando un'avventura finisce male brucia dentro, ma porta sempre con sé anche qualche insegnamento.

Cosa facilmente deducibile dalle parole del tecnico nel dopogara con il Lecce: "Nelle ultime partite abbiamo avuto qualche difficoltà perché avevamo una struttura davvero troppo rigida nelle posizioni, mentre oggi i giocatori avevano un po' più di libertà e, con un po' più di libertà, giocano meglio. Quello che ho percepito nelle ultime partite, e che avevo già provato allo stesso modo al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore, è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo. Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo". A prima vista, per chi non lo conosce, parrebbe una semplice frase di buon senso. Un'ovvietà. Ma per uno come Amorim è qualcosa di molto più ampio. Praticamente un cambio d'approccio, una rivisitazione dei propri dogmi. Perché esattamente un anno fa, dopo uno 0-3 incassato dal City, a una domanda sull'opportunità di cambiare sistema di gioco il tecnico aveva risposto così: "Nessuno mi farà cambiare idea. Neppure il Papa. Questa è la mia responsabilità quindi non cambierò nulla tatticamente". Scova le differenze tra quell'Amorim e questo Amorim".