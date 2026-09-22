MN - Milano Fashion Week, tre rossoneri protagonisti: Ossola, Hu e Loftus-Cheek sfilano alla Vogue World

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Ashley Hu, Lorenzo Ossola e Ruben Loftus-Cheek hanno preso parte alla sfilata “Vogue World Milano 2026

Come ogni anno Milano, capitale della moda, sarà protagonista con la Milano Fashion Week. Il grande evento è partito oggi, martedi 22 settembre, ed andrà avanti in Italia fino al 28 settembre. Migliaia di persone da tutto il mondo viaggiano alla volta del capoluogo meneghino per assistere alle migliori sfilate del mondo per respirare e vivere appieno questa grande manifestazione.

Come apprende la nostra redazione, questa sera Ashley Hu, Lorenzo Ossola e Ruben Loftus-Cheek hanno preso parte alla sfilata “Vogue World Milano 2026”, un progetto culturale internazionale che celebra la creatività, l'artigianalità e il patrimonio culturale italiano che si è tenuta in Galleria Vittorio Emanuele II.

Di Antonio Vitiello