Incredibile dall'Inghilterra: i tifosi del Manchester United chiedono il ritorno di Amorim

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Ruben Amorim ha sicuramente dato un impatto forte e di carattere al suo nuovo Milan. Dopo la brutta figura in Europa League contro il Benfica, il tecnico portoghese ha saputo reagire insieme ai suoi ragazzi, come testimoniato dalla bella e netta vittoria nell'ultimo turno in campionato contro il Lecce. Non è tutto risolto però, almeno non per sempre. Il Milan resta una squadra a caccia della propria identità, da confermare da qui fino ai prossimi impegni.

Intanto, dall'Inghilterra arrivano notizie molto particolari proprio su Ruben Amorim. Infatti, tra gli Ashtag usati sui social ed in particolare su "X", starebbe spopolando "#BringAmorimBack". Un fatto davvero molto bizzarro e particolare, visto che erano stati proprio i tifosi dei Reds a criticare e contestare per molti mesi lo United di Amorim.