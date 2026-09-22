Serie A, sarà una sosta lunghissima: ecco quando riprenderà il campionato

Serie A, sarà una sosta lunghissima: ecco quando riprenderà il campionatoMilanNews.it
Oggi alle 07:36News
di Niccolò Crespi

Archiviate le prime cinque giornate di Serie A, il campionato si ferma per lasciar spazio agli impegni delle nazionali: ci sarà, infatti, una pausa lunga due settimane, in modo da far disputare ben quattro partite alle varie selezioni. Si tornerà in campo, dunque, nel weekend del 10-11 ottobre 2026.

Di seguito il programma della prossima giornata di campionato:

Sabato 10 ottobre

Genoa-Fiorentina 15.00

Inter-Parma 18.00

Napoli-Frosinone 20.45

Domenica 11 ottobre

Como-Roma 12.30

Lazio-Monza 15.00

Lecce-Bologna 15.00

Sassuolo-Milan 18.00

Cagliari-Juventus 20.45

Lunedì 12 ottobre

Atalanta-Venezia 18.30

Torino-Udinese 20.45