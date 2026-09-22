Serie A, sarà una sosta lunghissima: ecco quando riprenderà il campionato
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Archiviate le prime cinque giornate di Serie A, il campionato si ferma per lasciar spazio agli impegni delle nazionali: ci sarà, infatti, una pausa lunga due settimane, in modo da far disputare ben quattro partite alle varie selezioni. Si tornerà in campo, dunque, nel weekend del 10-11 ottobre 2026.
Di seguito il programma della prossima giornata di campionato:
Sabato 10 ottobre
Genoa-Fiorentina 15.00
Inter-Parma 18.00
Napoli-Frosinone 20.45
Domenica 11 ottobre
Como-Roma 12.30
Lazio-Monza 15.00
Lecce-Bologna 15.00
Sassuolo-Milan 18.00
Cagliari-Juventus 20.45
Lunedì 12 ottobre
Atalanta-Venezia 18.30
Torino-Udinese 20.45
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