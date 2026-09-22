Rossoneri in Nazionale: l'elenco completo dei convocati
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Si riportano di seguito i convocati del Milan per gli impegni delle nazionali, in programma durante la sosta che comincia oggi e che durerà fino al weekend del 10-11 ottobre:
Francia:
1. Maignan
2. Rabiot
Belgio:
3. De Winter
4. Moreira
Serbia
5. Pavlovic
Ecuador
6. Estupinan
Croazia
7. Modric
Svizzera
8. Jashari
Stati Uniti
9. Musah
Nigeria
10. Chukwueze
Portogallo
11. Gonçalo Ramos
Italia Under 21
12. Bartesaghi
13. Camarda
14. Cisse
Bulgaria Under 21
15. Vladimirov
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