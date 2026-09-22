Milan, in programma per oggi a Milanello la ripresa degli allenamenti

Milan, in programma per oggi a Milanello la ripresa degli allenamentiMilanNews.it
Oggi alle 07:00News
di Niccolò Crespi

Il Milan vince 3-0 contro il Lecce e si assicura di poter passare una sosta decisamente serena. Sosta che sarà decisamente più lunga rispetto al solito: per la prossima partita del Milan bisognerà aspettare l'11 ottobre, quando i rossoneri andranno a giocare in casa del Sassuolo. Praticamente tre settimane di pausa rispetto alle canoniche due.

Apprende la redazione di MilanNews.it che gli allenamenti riprenderanno questa mattina presso il Centro Sportivo di Milanello. Il tecnico portoghese ha concesso più di una settimana di riposo ai giocatori non convocati in nazionale.

MILAN, I GIOCATORI CONVOCATI

Italia U21
Camarda, Cisse, Bartesaghi

Bulgaria U21
Vladimirov

Francia
Maignan, Rabiot

Belgio
De Winter, Moreira

Serbia
Pavlovic

Ecuador
Estupinan

Croazia
Modric

Svizzera
Jashari

USA
Musah

Nigeria
Chukwueze

Portogallo
Ramos