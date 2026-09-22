Diddi sicuro: “Rabiot meglio a centrocampo che sulla trequarti, Moreira ha inciso ancora”
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Luca Diddi analizza e commenta le variazioni tattiche messe in atto dal Milan nella partita contro il Lecce.
Durante l'ultimo video YouTube sul canale di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato e commentato le variazioni tattiche messe in atto dal Milan contro il Lecce. Di seguito un estratto delle sue parole.
"Rabiot da trequartista perde le caratteristiche che ha giocando da centrocampista che si inserisce. Rabiot da centrocampista è un altro giocatore perché ci ha fatto una carriera in quella posizione, non lo puoi reinventare il centrocampista. Come abbiamo visto l'entrata di Moreira, ha inciso un'altra volta perché un giocatore che va a binario, ti dà ampiezza, è veloce, cioè ha dribbling":
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