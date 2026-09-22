Reijnders sincero: “I soldi hanno influito sulla scelta dell’Arabia, dopo la carriera non voglio lavorare”

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Tijani Reijnders ha rilasciato una lunga intervista ad un sito olandese nella quale parla delle ultime scelte prese in merito alla sua carriera.

Tijani Reijnders, ex centrocampista di Milan e City attualmente in forza al Al-Qadisiya, club militante nella prima serie Araba, la Saudi pro League, ha rilasciato un'intervista al sito olandese "Mee Met Orange", nella quale ha parlato di vari temi e delle sue ultime decisioni prese in merito alla sua carriera. Queste le sue parole.

Tijjani Reijnders non fa mistero dei cento milioni di euro che guadagnerà nell'arco di cinque stagioni con il suo nuovo club. Mentre molti calciatori tendono a minimizzare o a scherzare sull'aspetto economico di trasferimenti del genere, questo centrocampista sceglie di parlare apertamente del ricco stipendio e del futuro dei suoi cari.

"Certo che conta; altrimenti non ci andresti", afferma con pragmatismo il nazionale olandese. "Ma il discorso vale anche per un trasferimento interno in Inghilterra: non accetterei di andare in un club inglese per meno soldi. È sicuramente un fattore importante. Non voglio dover lavorare una volta conclusa la carriera. Non ne avrei avuto bisogno nemmeno dopo il City, ma ora posso garantire un futuro a diverse generazioni della mia famiglia".