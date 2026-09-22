Diddi non è convinto: “Il 4-4-2 del Milan è figlio del momento, sicuramente ritroverà un assetto diverso”

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Luca Diddi analizza e commenta le variazioni tattiche messe in atto dal Milan nella partita contro il Lecce.

Durante l'ultimo video YouTube sul canale di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato e commentato le variazioni tattiche messe in atto dal Milan contro il Lecce. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Intanto fa questo cambio modulo 4-4-2 con Gila a destra, De Winter, Pavlovic, Estupinian a sinistra, belli bloccati perché comunque un terzino destro al giorno d'oggi bloccato se ne vedono pochi per ovviamente dar più libertà a Chukwueze. Gioca con Estupinian e Saelemaekers a sinistra, esterni a piedi invertiti e con le due punte Ramos e Pulisic. Questo cambio di sistema però a mio avviso lo vedo un cambiamento, secondo me, dato anche dal momento. Il Milan aveva bisogno di trovare e ritroverà sicuramente un assetto diverso da questo 4-4-2, ma non è un modulo che a me piace perché è molto lineare".