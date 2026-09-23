Il siparietto tra Maignan e l’arbitro La Penna dopo il gol del 2-0 di Rabiot contro il Lecce

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L’Haier Cam pubblicata sul canale YouTube della Lega Serie A di La Penna, arbitro di Milan-Lecce, ha rivelato un simpatico siparietto che ha visto protagonista Maignan.

Milan-Lecce, ultimo match di Serie A vinto dai rossoneri per 3-0 grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Diego Moreira, non solo ha fatto tornare il sorriso a tifosi e addetti ai lavori dopo la brutta prestazione europea contro il Benfica, ma ha anche rivelato molte chiavi di lettura tattiche su modulo, interpretazione della partita e posizionamento dei giocatori rossoneri.

Oltre le analisi tecnico-tattiche, c'è un siparietto che abbiamo già evidenziato nel pezzo post-partita e che oggi, grazie all'Haier Cam pubblicata sul canale YouTube della Lega Serie A, abbiamo potuto rivedere. Il protagonista è il capitano rossonero Mike Maignan che è corso a centrocampo dopo il gol di Rabiot per prendere una bottiglietta d'acqua. L'arbitro La Penna, lì vicino, gli ha chiesto un sorso per potersi rinfrescare: il capitano del Milan gliel'ha subito passata. Siparietto simpatico, che dimostra come il metro arbitrale generale di quest'anno crei un clima molto più disteso.