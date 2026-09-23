MN - Di Gennaro: "Oltrei ai vari Pulisic e Rabiot, devo ammettere che Moreira e Gila mi piacciono moltissimo"

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Un breve estratto delle parole di Antonio Di Gennaro a MilanNews.it

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'ex calciatore oggi noto opinionista spotivo e telecronista Antonio Di Gennaro è intervenuto così in merito alla stretta attualità del mondo Milan. Ecco un estratto del suo interessante pensiero sulla squadra di Ruben Amorim:

"Il tempo al Milan è sempre relativo, in un grande club non sempre puoi averne. Amorim è stato bravo a insidiarsi con le sue idee, e la squadra che ha quest'anno è migliore rispetto a quella che aveva nella scorsa stagione. Hanno preso in avanti Ramos, ma è stato pagato davvero troppo. Mi aspetto un Milan che lotterà per il quarto posto, ma con l'obiettivo di vincere e far divertire come è sempre stato nel suo DNA.

L'obiettivo del Milan è quello di lottare per il quarto posto e tornare in Champions. E' una coppa che porta soldi e prestigio, sarebbe fondamentale per i rossoneri anche se pure in Europa League la squadra di Amorim può arrivare fino in fondo. Resta però una competizione logorante. Pulisic resta un giocatore imprescindibile, contro il Lecce ha segnato un gol favoloso con un super aggancio volante. E' forte perchè salta l'uomo ed è sempre un giocatore dinamico, offensivo. Anche Rabiot e Modric restano due punti fermi del Milan, ma devo ammettere che Moreira e Mario Gila mi piacciono moltissimo. Lo spagnolo è un difensore completo e davvero tanto intelligente".