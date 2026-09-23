Nations League, domani parte la competizione: le partite in programma

Nations League, domani parte la competizione: le partite in programmaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna
Tutte le partite in programma domani, giovedì 24 settembre, valide per la prima giornata della Nations league

Di seguito il programma delle partite di domani valide per la Nations League 2026/2027.

NATIONS LEAGUE: LE PARTITE DI DOMANI 

Andorra - Malta Ore 18:00

Olanda - Germania ore 20:45

Serbia - Grecia ore 20:45

Norvegia - Danimarca ore 20:45

Portogallo - Galles ore 20:45

Austria - Israele ore 20:45

Kosovo - Irlanda ore 20:45

Liechtenstein - Lituania ore 20:45