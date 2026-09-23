Nations League, domani parte la competizione: le partite in programma
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Tutte le partite in programma domani, giovedì 24 settembre, valide per la prima giornata della Nations league
Di seguito il programma delle partite di domani valide per la Nations League 2026/2027.
NATIONS LEAGUE: LE PARTITE DI DOMANI
Andorra - Malta Ore 18:00
Olanda - Germania ore 20:45
Serbia - Grecia ore 20:45
Norvegia - Danimarca ore 20:45
Portogallo - Galles ore 20:45
Austria - Israele ore 20:45
Kosovo - Irlanda ore 20:45
Liechtenstein - Lituania ore 20:45
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