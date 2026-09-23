Butez: "Maignan è un amico: bellissima persona e bravissimo portiere"

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Le belle parole di Jean Butez, portiere del Como, nei confronti del capitano rossonero Mike Maignan che ritroverà in Nazionale francese

Ci saranno ben due giocatori del Como nella Nazionale francese. Uno è il capitano Da Cunha e l'altro è il portiere Jean Butez, chiamato in extremis da Zinedine Zidane per l'infortunio di Risser. In Nazionale il portiere dei lariani ritroverà Mike Maignan con cui ha condiviso un'esperienza ai tempi del Lille e con cui si incontra spesso a Milano, dal momento che abitano vicini e i figli frequentano la stessa scuola. Ne ha parlato lo stesso Butez in un'intervista diffusa sui canali social de L'Equipe.

Le parole di Jean Butez, portiere del Como convocato con la Francia: "Abitiamo non lontano l'uno dall'altro a Milano. Mike è un amico stretto, ci incrociamo ogni tanto alla scuola dei bambini ed è davvero bello scambiare due chiacchiere con lui, non solo di calcio naturalmente, ma anche di altro. È una bellissima persona e, sul terreno di gioco, un bravissimo portiere che mi ispira per la sua efficacia e per la sua aura. Sarà quindi fantastico ritrovarlo in nazionale, dopo aver condiviso insieme l'esperienza al Lilla"