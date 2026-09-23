Il nuovo preparatore portieri della Francia è stato a trovare Maignan nelle scorse settimane

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Mike Maignan nelle scorse settimane ha incontrato Fabien Barthez, nuovo preparatore portieri della Francia di Zidane: cinque ore di incontro

Non sarà una pausa come le altre per la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot. Per la prima volta dal 2012, ovvero 14 anni, alla guida della formazione transalpina non ci sarà Didier Deschamps. L'ormai ex CT ha deciso di lasciare dopo il quarto posto ai Mondiali americani, una decisione che era stata presa ben prima del risultato ottenuto la scorsa estate. Al suo posto si è insediato un nome di grande peso: Zinedine Zidane, che torna in panchina dopo aver fatto la storia del Real Madrid.

Per il portiere e capitano rossonero Mike Maignan ci sarà ancora la titolarità della Nazionale. Lo ribadisce anche il quotidiano francese L'Equipe che sottolinea come Maignan non abbia una grande concorrenza e in generale il divario è molto ampio con gli altri portieri. Allo stesso tempo servirà recuperare un po' di fiducia dopo aver subito alcune critiche in patria. Lo staff di Zidane ha comunque le idee molto chiare tanto che nelle scorse settimane l'ex portiere francese Fabien Barthez, oggi preparatore dei portieri della Francia, è stato a trovare Maignan con cui è rimasto a colloquio per quasi cinque ore. Un segno inequivocabile della centralità del rossonero nel nuovo ciclo Zidane.