Guidi commenta: "C'è un Milan con e un Milan senza Pulisic"

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Il commento del giornalista Marco Guidi sull'impatto che Christian Pulisic genera in campo per il Milan

Per ora le presenze stagionali di Christian Pulisic sono state tre, ognuna degna di nota. La prima è stata quella contro la Lazio: entrato all'intervallo con Musah e Moreira, ha cambiato volto alla squadra. Sempre nella pausa ha fatto il suo ingresso contro il Benfica: con lui in campo si è visto un Milan più pericoloso anche se questa volta la rimonta non è riuscita. Infine la prima titolarità con il Lecce: gol dopo 266 giorni e meritata palma di migliore in campo. Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato il ruolo dell'americano nel suo pezzo odierno.

C'È UN MILAN CON E UN MILAN SENZA PULISIC

Il commento di Marco Guidi sul valore tecnico e tattico che Christian Pulisic riesce a conferire al Milan: "C’è un Milan con e un Milan senza Pulisic. Nessuno degli altri giocatori della rosa ha le caratteristiche per dare alla trequarti quella dose di imprevedibilità garantita da Chris. Prova ne è l’azione del primo gol: Pulisic attacca la profondità, riceve il lancio millimetrico di Pavlovic con uno stop magnifico e di controbalzo prende sul tempo Falcone in uscita"