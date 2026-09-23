Guidi commenta: "C'è un Milan con e un Milan senza Pulisic"
Per ora le presenze stagionali di Christian Pulisic sono state tre, ognuna degna di nota. La prima è stata quella contro la Lazio: entrato all'intervallo con Musah e Moreira, ha cambiato volto alla squadra. Sempre nella pausa ha fatto il suo ingresso contro il Benfica: con lui in campo si è visto un Milan più pericoloso anche se questa volta la rimonta non è riuscita. Infine la prima titolarità con il Lecce: gol dopo 266 giorni e meritata palma di migliore in campo. Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato il ruolo dell'americano nel suo pezzo odierno.
C'È UN MILAN CON E UN MILAN SENZA PULISIC
Il commento di Marco Guidi sul valore tecnico e tattico che Christian Pulisic riesce a conferire al Milan: "C’è un Milan con e un Milan senza Pulisic. Nessuno degli altri giocatori della rosa ha le caratteristiche per dare alla trequarti quella dose di imprevedibilità garantita da Chris. Prova ne è l’azione del primo gol: Pulisic attacca la profondità, riceve il lancio millimetrico di Pavlovic con uno stop magnifico e di controbalzo prende sul tempo Falcone in uscita"
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