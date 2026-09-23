News VIDEO MN - La sfilata di Loftus, Ossola e Hu alla Vogue World in Galleria Vittorio Emanuele

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Il Milan ieri sera è stato rappresentato all'evento Vogue World 2026 di Milano da tre suoi giocatori: Loftus-Cheek, Ossola e Ashley Hu

Ieri sera Milano è stata centro del mondo della moda per una serata. La città ha ospitato infatti l'evento di portata internazionel Vogue World, giunto alla sua quinta edizione e che si è svolto nella suggestiva location della Galleria Vittorio Emanuele II a pochi passi dal Duomo di Milano. Non una semplice sfilata ma un vero e proprio show che ha messo in luce e in dialogo i diversi linguaggi dell'arte italiana: la moda, l'arte, la lirica, il ballo e... lo sport!

A sfilare tra tanti modelli, artisti, cantanti e attori, c'erano anche diversi sportivi. E c'era anche il Milan. Il club rossonero è stato rappresentato da tre calciatori in particolare: c'era Ruben Loftus-Cheek per la prima squadra, Lorenzo Ossola per il settore giovanile e Ashley Hu per la formazione femminile. I tre hanno sfilato indossando i kit dell'attuale stagione. Anche l'Inter ha inviato una rappresentanza tra cui Calhanoglu e Pavard. Di seguito il video della sfilata dei rossoneri e la foto con il ballerino Roberto Bolle.