Estupinan il primo a scendere in campo con la sua Nazionale: sarà in campo domani

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Tutti gli impegni dell'Ecuador di Pervis Estupinan, il primo Nazionale del Milan a scendere in campo in questi giorni: domani

Come sempre, sono moltissimi i giocatori del Milan che hanno lasciato Milanello per questa sosta delle Nazionali: ben 15. Potevano essere anche di più se non fossero stati lasciati a casa Pulisic (recupero condizione atletica) e Saelemaekers (scelta tecnica). Di questi 15 il primo che scenderà in campo in questi giorni è Pervis Estupinan con il suo Ecuador: domani alle ore 13 italiane in casa della Corea del Sud. La Nazionale sudamericana giocherà in Asia tre partite: un'amichevole e altre due relative a un quadrangolare. Di seguito tutti gli impegni.

NAZIONALI, GLI IMPEGNI DI ESTUPINAN CON L'ECUADOR

Tutti gli impegni dell'Ecuador di Pervis Estupinan in questa prima pausa delle Nazionali della stagione:

- Corea del Sud-Ecuador, giovedì 24 settembre ore 13.00, Suwon - Amichevole

- Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)

- Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre ore 08.30, Yokohama (Giappone) - Amichevole (Kirin Cup)