Secondo il computer Opta il Milan finirà al quinto posto: 37% di chance di andare in Champions

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Un computer ha stilato la classifica Serie A secondo i dati Opta: il Milan previsto al quinto posto con meno del 40% di possibilità di Champions

Come ogni anno sono stati diffusi i risultati della simulazione del computer Opta per la classifica finale di Serie A. Secondo dati statistici e algoritmi, la macchina ha elaborato la previsione per la classifica di Serie A 2026/2027. Ci sono le percentuali relative alle posizioni in classifica, quelle sulla vittoria dello Scudetto o di qualificazione alle coppe europee e infine quelle relative alla retrocessione. Per il predictor, il Milan finirà al quinto posto con 63,96 punti previsti: solo il 5,46% di possibilità di Scudetto e il 37,24% di Champions.

Di seguito si riporta la classifica stimata da Opta Predictions, con i relativi dati sui punti previsti:

Inter 78,18

Roma 73,15

Como 67,70

Juventus 67,13

Milan 63,96

Lazio 62,75

Napoli 61,53

Atalanta 55,75

Cagliari 53,43

Sassuolo 49,06

Frosinone 48,53

Fiorentina 46,73

Udinese 45,41

Torino 44,24

Lecce 40,78

Monza 38,89

Parma 38,53

Genoa 37,70

Venezia 30,16