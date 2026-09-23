Domani già in campo il Portogallo di Ramos: tutti gli impegni della sosta
Da domani cominceranno i primi impegni dei rossoneri coinvolti nella sosta delle Nazionali con le rispettive selezioni. Tra i primi rossoneri a scendere in campo ci sarà anche il centravanti Gonçalo Ramos con il Portogallo. Il primo appuntamento della formazione lusitana allenata dal nuovo CT Jorge Jesus sarà a Lisbona alle ore 20.45 italiane contro il Galles, prima partita della nuova edizione di Nations League di cui la formazione è campione in carica. Seguiranno altre tre gare in calendario. Da capire quanto spazio avrà Ramos, considerando che Ronaldo è stato convocato ancora una volta.
PORTOGALLO, GLI IMPEGNI DI RAMOS NELLA SOSTA
Tutti gli impegni del Portogallo di Gonçalo Ramos in questa prima sosta per le Nazionali:
Portogallo-Galles, giovedì 24 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League
Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League
Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League
Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League
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