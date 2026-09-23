Domani già in campo il Portogallo di Ramos: tutti gli impegni della sosta

Domani già in campo il Portogallo di Ramos: tutti gli impegni della sosta
Oggi alle 12:24News
di Francesco Finulli
Domani sera scende in campo il Portogallo di Gonçalo Ramos per il primo dei quattro impegni durante la sosta delle Nazionali

Da domani cominceranno i primi impegni dei rossoneri coinvolti nella sosta delle Nazionali con le rispettive selezioni. Tra i primi rossoneri a scendere in campo ci sarà anche il centravanti Gonçalo Ramos con il Portogallo. Il primo appuntamento della formazione lusitana allenata dal nuovo CT Jorge Jesus sarà a Lisbona alle ore 20.45 italiane contro il Galles, prima partita della nuova edizione di Nations League di cui la formazione è campione in carica. Seguiranno altre tre gare in calendario. Da capire quanto spazio avrà Ramos, considerando che Ronaldo è stato convocato ancora una volta.

PORTOGALLO, GLI IMPEGNI DI RAMOS NELLA SOSTA

Tutti gli impegni del Portogallo di Gonçalo Ramos in questa prima sosta per le Nazionali:

Portogallo-Galles, giovedì 24 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League

Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League

Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League

Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League