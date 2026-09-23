Aperta la vendita dei biglietti per il Derby contro l'Inter del 31 ottobre

vedi letture

Il Milan ha aperto oggi la vendita dei tagliandi per il Derby tra Milan e Inter in programma a San Siro il prossimo 31 ottobre

Di seguito si riportano le comunicazioni del Milan sulla vendita dei biglietti del Derby contro l'Inter del prossimo 31 ottobre.

BIGLIETTI

Disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e su Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati Secondo Verde: mercoledì 23 settembre dalle ore 12.00 fino alle ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 al Secondo Verde avrà la possibilità di acquistare 1 biglietto in uno dei settori messi a disposizione, con listino dedicato. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato un posto nel settore Terzo Blu Est/Ovest, senza oneri aggiuntivi;

Fase Abbonati: da giovedì 24 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 27 settembre alle ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare 1 biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Milan Club: da venerdì 25 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 27 settembre alle ore 23.59, ogni affiliato Milan Club, inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club", potrà acquistare 1 biglietto, intestato a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;

Fase CRN Card: da lunedì 28 settembre alle ore 15.00 fino a martedì 29 settembre alle ore 23.59, ogni possessore di CRN Card in corso di validità potrà acquistare 1 biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato;

Vendita libera: da mercoledì 30 settembre alle ore 15.00, solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi.

CAMBIO NOMINATIVO

Per Milan-Inter non sarà attivo il cambio nominativo per i biglietti acquistati in tutte le fasi di vendita; per gli abbonati alla stagione 2026/27 invece il cambio nominativo sarà consentito una sola volta.

MATCHDAY UPGRADES

Fast Track - Consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 9€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

San Siro Museum Experience - Il museo di San Siro si rinnova e apre le sue porte a tutti i tifosi rossoneri con un servizio esclusivo, grazie alla San Siro Museum Experience: vivi il pre-partita in un'atmosfera unica, usufruendo del servizio di food & beverage incluso mentre ammiri i trofei leggendari e i cimeli storici che hanno scritto la storia del Milan e della Scala del Calcio. Il prezzo di acquisto è di 60€. Tutti i matchday upgrades possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2026/27. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili.