Ecco quando gioca Luka Modric con la Croazia durante la sosta

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Tutti gli impegni in calendario della Croazia di Luka Modric durante questa prima sosta per le Nazionali

Sembrava che il Mondiale americano potesse essere l'ultimo grande viaggio di Luka Modric con la maglia a scacchi della Croazia. Per alcuni sembrava anche l'ultimo grande viaggio della carriera. E invece al cuor e alla passione non si comanda: così il fuoriclasee croato a decidere di continuare sia con il Milan che con la Nazionale, per l'immensa gioia di tifosi rossoneri e balcanici, di Amorim e del nuovo CT Bilic. Vedremo quanto spazio avrà Modric nelle quattro partite in calendario: la prima sarà sabato sera alle ore 20.45 a Praga contro la Cechia, poi due gare con la Spagna e la sfida in casa contro l'Inghilterra. Tutte le partite sono valide per la Nations League.

CROAZIA, GLI IMPEGNI DI MODRIC DURANTE LA SOSTA

Ecco quando gioca la Croazia di Luka Modric in questa prima sosta stagionale per le Nazionali:

Cechia-Croazia, sabato 26 settembre ore 20.45, Praga - UEFA Nations League

Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League

Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League

Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League