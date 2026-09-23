Primo Piano Subito una certezza. Uno degli acquisti più importanti del Milan

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Mario Gila è diventato subito un giocatore indispensabile per il Milan. Acquisto perfetto per migliorare la difesa.

Mario Gila è entrato immediatamente nella lista delle certezze del Milan. E non sempre capita quando c'è un nuovo acquisto, anzi, molto spesso serve del tempo per entrare nei meccanismi di una nuova squadra e di un nuovo allenatore. Tutto questo con Mario Gila non è accaduto. È come se giocasse in rossonero da anni. Il difensore spagnolo è diventato subito un punto fermo della rosa allenata dal tecnico portoghese. È proprio il classico acquisto azzeccato che darà inevitabilmente tante soddisfazioni nel corso della stagione.

GILA SUBITO PRONTO

L'approccio al campionato è stato eccellente. Mario Gila sta dimostrando tutto il suo valore e i 30 milioni investiti dal Milan durante il mercato estivo rappresentano una cifra giusta per un giocatore che si è fatto trovare subito pronto.Lo spagnolo era già un obiettivo di mercato della vecchia dirigenza e infatti proprio lui aveva svelato qualche settimana fa che aveva cominciato a dialogare con i rossoneri grazie al direttore sportivo Igli Tare, che precedentemente lo aveva portato dal Real Madrid alla Lazio. Però poi è stata la chiamata di Amorim a rassicurarlo e a dargli quella giusta carica per il trasferimento in rossonero. Mario non ha mai avuto dubbi sul passaggio al Milan, ha sempre messo il Diavolo al primo posto anche quando c'erano delle opportunità di andare in altre società come il Napoli e l'Atalanta. Ma per una serie di circostanze e anche per la rapidità sul mercato nel chiudere le operazioni, il Milan ha piazzato questo importante colpo in difesa. Molto probabilmente sarebbe servito anche un altro rinforzo, però comunque Mario Gila al momento rappresenta un punto fermo della difesa di Ruben Amorim.

IL DIFENSORE HA INCISO IMMEDIATAMENTE

Gila è un leader, il suo modo di giocare lo porta a esaltarsi nelle situazioni di duelli individuali, dove emerge il suo carattere battagliero. È piaciuto tanto l'intervento che ha fatto durante la partita contro il Lecce, quando ha recuperato un pallone rientrando in campo a cavallo della linea del fallo laterale, dove poi da quell'azione è nato il raddoppio del Milan con Adrien Rabiot. È questa la determinazione che serve al Milan, quella scossa che Mario Gila dà in campo, serve come esempio per i compagni di squadra. Nelle prime cinque giornate di campionato si può tranquillamente dire che Mario Gila è uno degli acquisti più importanti fatti dal Milan, adatto al gioco di Ruben Amorim e ideale per la ristrutturazione dell'attuale squadra.