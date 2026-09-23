Francia, Zidane ha definito la gerarchia dei capitani: Mbappé, Dembélé, Rabiot e Koundé
Zinedine Zidane, nuovo ct della Francia, ha definito la gerarchia dei capitani in base al numero di presenze in nazionale: si tratta di Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot e Jules Koundé. Lo riferisce RMC Sport che spiega che il giocatore del Real Madrid, che ha giocato finora 106 partite con la selezione francese, manterrà la fascia da capitano, mentre il suo vice sarà l'attaccante del Barcellona che vanta 67 presenze con la Francia. Alle loro spalle ci sono poi il rossonero Rabiot (66 presenze) e Koundé (56 presenze).
Questi gli impegni della Francia di Mike Maignan e Adrian Rabiot durante questa maxi-sosta:
Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20.45, Kocaeli - UEFA Nations League
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
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