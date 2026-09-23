Domani amichevole Corea del Sud-Ecuador: Estupinan verso una maglia da titolare

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Domani, nell'amichevole in casa della Corea del Sud, nell'Ecuador del ct Gallardo dovrebbe partire dal primo minuto anche Pervis Estupinan

Domani alle 13 italiane, l'Ecuador di Pervis Estupinan scenderà in campo in amichevole contro la Corea del Sud a Suwon. Come riporta ESPN Ecuadord, il ct Marcelo Gallardo dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio, vale a dire Moisés Caicedo, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Gonzalo Plata e Kevin Rodríguez. Per quanto riguarda la probabile formazione, in porta, Hernán Galíndez e Gonzalo Valle si contenderanno il posto da titolare, mentre al centro della difesa dovrebbero esserci Willian Pacho e Félix Torres. Sulle fasce spazio al rossonero Pervis Estupiñán a sinistra e ad Ángelo Preciado a destra. In mezzo al campo, ci saranno Alan Franco, Pedro Vite e uno tra Jordy Alcívar e Denil Castillo. In attacco infine dovrebbe partire dall'inizio il tridente formato da John Yeboah, Nilson Angulo e Jordy Caicedo.

Questi gli impegni dell'Ecuador di Estupinan in questa sosta:

Corea del Sud-Ecuador, giovedì 24 settembre ore 13.00, Suwon - Amichevole

Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)

Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre ore 08.30, Yokohama (Giappone) - Amichevole (Kirin Cup)