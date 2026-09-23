Domani amichevole Corea del Sud-Ecuador: Estupinan verso una maglia da titolare
Domani alle 13 italiane, l'Ecuador di Pervis Estupinan scenderà in campo in amichevole contro la Corea del Sud a Suwon. Come riporta ESPN Ecuadord, il ct Marcelo Gallardo dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio, vale a dire Moisés Caicedo, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Gonzalo Plata e Kevin Rodríguez. Per quanto riguarda la probabile formazione, in porta, Hernán Galíndez e Gonzalo Valle si contenderanno il posto da titolare, mentre al centro della difesa dovrebbero esserci Willian Pacho e Félix Torres. Sulle fasce spazio al rossonero Pervis Estupiñán a sinistra e ad Ángelo Preciado a destra. In mezzo al campo, ci saranno Alan Franco, Pedro Vite e uno tra Jordy Alcívar e Denil Castillo. In attacco infine dovrebbe partire dall'inizio il tridente formato da John Yeboah, Nilson Angulo e Jordy Caicedo.
Questi gli impegni dell'Ecuador di Estupinan in questa sosta:
Corea del Sud-Ecuador, giovedì 24 settembre ore 13.00, Suwon - Amichevole
Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)
Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre ore 08.30, Yokohama (Giappone) - Amichevole (Kirin Cup)
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