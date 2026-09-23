Sabatini su Saelemaekers: “Fa partite da top 30 Pallone d’Oro, poi la partita dopo ti verrebbe da prenderlo a schiaffi”

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Sandro Sabatini nel canale YouTube di Carlo Pellegatti ha parlato di Saelemaekers e dei picchi di prestazione che raggiunge il belga quando è in forma.

Nell'ultima puntata dell'appuntamento settimanale di Incudine o Martello, rubrica che va in onda sul canale YouTube di Pellegatti, il collega Sandro Sabatini ha parlato della prestazione di Luka Modric nell'ultima partita contro il Lecce. Queste le sue parole.

“Voglio fare un nome a sorpresa perché so benissimo di esagerare, so benissimo di dire una cosa che verrà smentita immediatamente, perché la storia del giocatore che sto per nominare è una continua altalena di prestazioni in cui è da primi 30 nel Pallone d'Oro e poi la prestazione dopo che è uno che fa solo casino, Alexis Salemakers. Cioè, lui ha una partita all'anno che è da primi trenta da classifica del Pallone d'Oro. La partita dopo di solito lo prenderesti a schiaffi a modo di dire. Però la partita che ha fatto Saelemaekers, d'accordo che era il Lecce, ma la partita che ha fatto Saelemaekers è stata un argento vivo addosso”.