MN - Cattaneo è sicuro: "Nessuno è superiore al Milan in Europa League, devono arrivare fino in fondo a tutti i costi"

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Marco Cattaneo, collega di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su vari temi riguardo queste prime sei partite dei rossoneri.

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Marco Cattaneo, noto giornalista di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha rilasciato un'intervista nella quale ha trattato diversi temi, dal gioco espresso dal Milan di Amorim in queste prime sei partite agli obiettivi che la squadra potrà raggiungere a fine stagione. Di seguito un estratto delle sue parole.

Nonostante il passo falso contro il Benfica, il Milan può davvero ambire a vincere l'Europa League o è un'utopia?

"No, utopia al Milan non può essere, deve ambire a vincere l'Europa League perché squadre superiori non ce ne sono, magari ce ne sono 4-5-6 che fanno parte dello stesso livello. L'Europa League è un torneo serio, è importante, affascinante, vincere poi aiuta a vincere perché aumenta il tuo livello e anche il tuo standard di reputazione internazionale. Dai quarti in poi diventa un torneo affascinante e il Milan deve provare ad arrivare in tutti i modi fino alla fine"