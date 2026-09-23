Sabatini applaude i milanisti: "Lezione di stile, educazione e umanità da parte dei tifosi del Milan"
Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il presente e il prossimo futuro del Milan: "Non pensi Amorim al turnover, ai tre impegni a settimana. Quando ci saranno tre impegni a settimana farà gli esperimenti e si regolerà al meglio. Se devo essere sincero, durante tutto il girone dell'Europa League - e vale anche per le squadre di Champions League - non vedo questa necessità di fare il turnover: il turnover si fa quando la stanchezza si fa sentire, cioè da primavera in poi, dagli scontri diretti in avanti. Altrimenti ci sono giocatori e atleti che possono tranquillamente giocare tre partite a settimana; uno come Pulisic, uno come Rabiot, figuriamoci se non possono farlo. E allora, senza offesa per Amorim, la formazione è questa perché ci sono le categorie.
Un'ultima cosa volevo dire, perché va detta in ogni video: lezione di stile, educazione e umanità da parte dei tifosi del Milan, che erano i veri rivali dell'Inter di Sandro Mazzola, a confronto con il vergognoso e improponibile atteggiamento della curva della Juventus".
MULTA PER LA JUVENTUS
Domenica pomeriggio, prima di Juventus-Atalanta, nel minuto di silenzio stabilito su tutti i campi di Serie A per la scomparsa di Sandro Mazzola, alcuni tifosi della curva juventina si sono girati di spalle durante il minuto di raccoglimento e hanno intonato nel mentre cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli. Di seguito la nota del Giudice Sportivo in merito alla sanzione inflitta alla società bianconera.
"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".
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