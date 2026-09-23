Milan, tre anni fa l'esordio in prima squadra di Davide Bartesaghi

Milan, tre anni fa l'esordio in prima squadra di Davide BartesaghiMilanNews.it
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Oggi alle 21:00News
di Enrico Ferrazzi
Esattamente tre anni fa, il 23 settembre 2023, Davide Bartesaghi ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra in un Milan-Hellas Verona di Serie A

Esattamente tre anni fa, il 23 settembre 2023, Davide Bartesaghi, prodotto del settore giovanile del Milan, ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra in un match di campionato contro il Verona a San Siro (1-0 per il Diavolo il risultato finale, decisiva una rete di Leao): il terzino sinistro classe 2005 entrò in campo al 75' al posto di Alessandro Florenzi. 

Questo il tabellino della partita: 

MILAN-HELLAS VERONA 1-0
Reti: 8' Leao

MILAN: Sportiello, Thiaw, Kjaer, Tomori, Musah, Krunic (65' Loftus-Cheek), Reijnders, Florenzi (75' Bartesaghi), Pulisic (80' Pobega), Giroud (65' Jovic), Leao (80' Okafor) (a disposizione: Mirante, Nava, Pellegrino, Adli, Romero, Chukwueze) - All.: Pioli

HELLAS VERONA: Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz, Faraoni (46' Bonazzoli), Folorunsho, Hongla, Duda (70' Saponara), Terracciano (89' Djuric), Lazovic (70' Cabal), Ngonge (80' Suslov) (a disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Coppola, Charlys, Serdar, Cruz, Mboula) - All.: Baroni

Arbitro: Maresca