Reijnders onesto: ha raccontato senza filtri perché ha scelto di andare in Arabia

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Tijani Reijnders ha rilasciato una lunga intervista ad un sito olandese nella quale parla delle ultime scelte prese in merito alla sua carriera.

Tijani Reijnders, ex centrocampista di Milan e City attualmente in forza al Al-Qadisiya, club militante nella prima serie Araba, la Saudi pro League, ha rilasciato un'intervista al sito olandese "Mee Met Orange", nella quale ha parlato di vari temi e delle sue ultime decisioni prese in merito alla sua carriera. Queste le sue parole.

Durante la preparazione precampionato, Reijnders si è presto reso conto che le sue prospettive al Manchester City difficilmente sarebbero cambiate in modo significativo. Sebbene il centrocampista avesse collezionato 47 presenze ufficiali con il prestigioso club inglese nella sua stagione d'esordio, veniva impiegato di rado nel ruolo in cui rendeva al meglio. Dopo alcuni confronti con la dirigenza, Reijnders ha deciso di cercare una nuova sistemazione altrove.

"Mi sono trovato bene al City, ma non ho giocato molte partite nella mia posizione ideale", spiega il centrocampista in merito al suo addio alla Premier League. Durante il precampionato, inoltre, ho avuto la sensazione che la situazione sarebbe rimasta pressoché invariata. Così ho discusso con la dirigenza dell'opportunità di trasferirmi. Alla fine, si è presentata l'occasione con l'Al Qadsiah".

La scelta di intraprendere un'avventura in Medio Oriente a 28 anni ha destato sorpresa tra molti appassionati di calcio. Tuttavia, i colloqui con la dirigenza del club saudita e con l'allenatore lo hanno convinto.

"È stata una decisione ponderata. Nemmeno io mi aspettavo di andare in Arabia Saudita a 28 anni. Ma le conversazioni con il club e il tecnico mi hanno trasmesso sensazioni molto positive: ho capito che lì avrei potuto crescere professionalmente. Sui campi europei si può sempre tornare dopo qualche anno. È stato questo l'elemento decisivo".

Tijjani Reijnders non fa mistero dei cento milioni di euro che guadagnerà nell'arco di cinque stagioni con il suo nuovo club. Mentre molti calciatori tendono a minimizzare o a scherzare sull'aspetto economico di trasferimenti del genere, questo centrocampista sceglie di parlare apertamente del ricco stipendio e del futuro dei suoi cari.

"Certo che conta; altrimenti non ci andresti", afferma con pragmatismo il nazionale olandese. "Ma il discorso vale anche per un trasferimento interno in Inghilterra: non accetterei di andare in un club inglese per meno soldi. È sicuramente un fattore importante. Non voglio dover lavorare una volta conclusa la carriera. Non ne avrei avuto bisogno nemmeno dopo il City, ma ora posso garantire un futuro a diverse generazioni della mia famiglia".

Il centrocampista ritiene quindi del tutto logica la scelta di assicurarsi questa stabilità economica.

"Non c'è motivo di mentire. Credo che la maggior parte delle persone lo immaginasse. Il mio ragionamento è semplice: se i miei nipoti potranno vivere di rendita grazie a questo, perché non dovrei farlo?"

Tijjani Reijnders non teme minimamente che il trasferimento nella Saudi Pro League possa farlo uscire dai riflettori del calcio d'élite o compromettere il suo posto nella nazionale olandese. Respinge con decisione l'idea, piuttosto diffusa, secondo cui trasferirsi nel Paese del Golfo significhi la fine di una carriera sportiva di alto livello.

"Credo che in molti pensino che andare in Arabia Saudita equivalga alla fine della carriera", osserva il centrocampista, affrontando lo scetticismo che circonda il campionato saudita. "All'inizio la pensavo anch'io così, ma vedendo quanti giocatori tornano in Europa, non deve per forza andare in quel modo".