Ambrosini: "Il Milan non poteva giocare come prima: la palla tornava sempre indietro. Con Pulisic, invece..."

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Massimo Ambrosini, ex calciatore, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla strategia tattica del Milan contro il Lecce.

Massimo Ambrosini, ex calciatore, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla strategia tattica del Milan contro il Lecce: "Se non hai Pulisic, tu non puoi giocare come giocava il Milan prima del Lecce. Perché quando il Milan giocava e dava palloni alle mezze punte - che fossero Saelemaekers, Cisse o Loftus-Cheek — la palla tornava sempre indietro. La palla non aveva mai uno sbocco perché non erano giocatori in grado di creare nella dinamica dell'azione. A Pulisic, invece, hai dato quella libertà. Pulisic con questo modulo ha quella libertà che secondo me può prendersi andando a destra e a sinistra, e in quel modo i due mediani, quando alzano la testa, hanno qualcuno da servire. È stata una scelta intelligente, soprattutto per liberare lui. Poi anche Saelemaekers, se lo prendi in giornata, sulla trequarti può fare la differenza. Detto questo, il Lecce non ha fatto un'ottima opposizione, bisognerà valutare di più questo nuovo Milan nelle indisiose trasferte di ottobre".

MILAN, PULISIC STA TORNANDO

Ancora non è al 100%, ma quello che si è visto da parte di Christian Pulisic nelle ultime 3 uscite del Milan è incoraggiante. Va ricordato come l'americano abbia vissuto un 2026 difficilissimo, uno degli anni più complicati della sua carriera. Prima di domenica sera, quando ha sbloccato la gara contro il Lecce, il suo ultimo gol con la maglia rossonera risaliva al 28 dicembre 2025. Ben 9 mesi senza trovare il gol, a cui si è aggiunta un'esperienza al Mondiale di casa non esaltante e un infortunio che lo ha tenuto KO tutta l'estate. Amorim lo ha tenuto in panchina per tre gare ma poi dall'intervallo con la Lazio non ne ha potuto più fare a meno: ha contribuito alla rimonta, poi con il Benfica è entrato ancora alla pausa ed è stato uno dei migliori, infine con il Lecce è ritornato al gol giocando una super gara. Insomma Pulisic sta tornando.